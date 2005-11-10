Padova, il match-winner Zuelli: "Il gol arriva in un momento perfetto, ci serviva"

Il match winner della sfida di Avellino Emanuele Zuelli ha parlato in conferenza stampa dalla pancia del "Partenio-Lombardi": "Questa rete è arrivata in un momento perfetto - dichiara il centrocampista del Padova come riporta Padovagoal.it - ci serviva il mio gol. L’emozione è doppia e siamo felicissima. Ci siamo parlati e abbiamo capito quali errori avevamo commesso nelle partite precedenti.

Gli errori si sono visti meno perché non è mancato l’aiuto dei compagni. Abbiamo seguito il mister e le sue indicazioni. Tra tre giorni rigiochiamo, dobbiamo trovare continuità. Possiamo migliorare nelle ripartenze e nella gestione della palla. Possiamo lavorare e migliorare tanto. Lo facciamo giorno dopo giorno. La squadra è con Calabro, non vedo perché non avremmo dovuto esserlo. Dedico questa vittoria alla squadra".