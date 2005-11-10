Pescara, Buscé: "Valzania e Parigi fondamentali, il valore tecnico pari a quello umano"

Dopo il successo di Perugia, il tecnico del Pescara Antonio Buscé ha parlato ai microfoni di Rete8: "Siamo contenti perché per come si era messa non era facile su questo campo. Ho visto i ragazzi cambiare nelle ultime tre settimane e nell'ultimo mese, e questa è la riprova di quando li tieni sott'occhio e poi vanno a fare una prestazione importante e di spessore, ribaltando lo svantaggio. Hanno saputo soffrire, lottare e giocare, chiudendo il cerchio con la vittoria. Siamo stati bravi a rimanere in partita: quando prepari la gara in un certo modo e subisci subito una conclusione straordinaria come quella di Carriero, da categoria superiore, devi anche accettare la bravura degli avversari.

La forza di questa squadra oggi è stata proprio quella di non disunirsi, dando un segnale fortissimo di unione, compattezza e qualità. Faccio fatica a trovare un neo in questa partita, perché al di là dell'avvio shock la prestazione è stata davvero di alto livello. Quando sento parlare di spirito di sacrificio mi vengono quasi i brividi, perché io questi ragazzi li vivo tutti i giorni. Valzania e Parigi sono due giocatori fondamentali, il cui valore tecnico va di pari passo con quello umano. La differenza la fanno gli uomini e chi, come loro o come Graziani, ha l'esperienza per trascinare i più giovani.

Ho visto ottime risposte anche da Errati e da Nardini, che si è fatto trovare prontissimo dopo lo stop forzato di Pellacani. Siamo un tutt'uno, una vera e propria 'pigna' che lavora sodo quotidianamente, e i complimenti se li meritano tutti davvero".