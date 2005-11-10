Avellino, Di Bitonto: "Giocare al Partenio è bellissimo. Martedì a Chiavari per rifarci subito"

Sconfitta casalinga per l'Avellino. La squadra di Alessandro Nesta ha perso in casa contro il Padova frenando la corsa verso la zona playoff. Al termine del match il difensore biancoverde Alessandro Di Bitonto ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù: "Sconfitta che fa male per come è arrivata - evidenziano i colleghi di TuttoAvellino.it - siamo stati tutto il tempo nella loro metà campo, prendendo gol nella loro unica azione. Fa male per questo.

L'esordio? Giocare qui al Partenio è bellissimo, me la sono goduta, rimanendo concentrato, chiedendo le cose che voleva il mister. Peccato per il risultato. Il cambio? No, nessun problema. È stata una scelta del mister. A Chiavari per il riscatto? Sì andremo a Chiavari martedì, possiamo rifarci subito, dobbiamo reagire".