Union Brescia, Corini: "Legittimo criticare ma la squadra merita anche sostegno e rispetto"

Al termine del match contro il Cittadella, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato: "Ho percepito che mi stavano togliendo qualcosa che amo profondamente - riporta CalcioBrescia.it - e per questo ho scelto di reagire con orgoglio. Dobbiamo riconoscere che non sempre si trova la volontà di sostenerci nei momenti difficili.

Abbiamo però offerto una risposta importante sul campo. È legittimo criticare - ha proseguito il mister - ma questa squadra merita anche sostegno. Merita rispetto. Prima della partita la mia situazione sembrava quasi un corteo funebre, con tutti intenti a consolarmi. Io invece affermo di avere le spalle larghe e di essere pronto a dare tutto finché resterò qui.

Non so cosa nascerà da questa sfida, ma questa reazione resterà nel mio cuore, qualunque cosa accada. Non potete immaginare cosa mi spinga dentro l’idea di riportare la squadra dove merita. Una prestazione simile non si ottiene per caso, è il risultato del lavoro dei mesi passati. La nostra vera svolta non è questa, ma la vittoria di quasi un anno fa contro la Dolomiti Bellunesi, con il gol al 94’ di Cazzadori. Sembra un’eternità - ha concluso Corini - ma questo era un passaggio importante e abbiamo risposto".