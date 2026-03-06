TMW Inter, forte interesse per Solet. Valutazione intorno ai 25 milioni, ma scade fra un anno

L'Inter ha mostrato un forte interesse per Omar Solet, difensore di proprietà dell'Udinese. I nerazzurri dovranno inserire almeno un centrale di difesa - più probabilmente due - e il francese è in cima alla lista dei giocatori papabili. Arrivato a parametro zero a gennaio 2025, dopo avere risolto con il Red Bull Salisburgo, Solet sarà una plusvalenza secca per i bianconeri che, a giugno, potrebbero cedere lui e Atta, valutato 40 milioni e seguito da diversi club importanti soprattutto in Premier League.

Solet è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma sarà in scadenza fra un anno e non è detto che l'Inter non possa agire su questa leva e chiedere uno sconto forte. Trovare l'accordo con il calciatore non sarà poi così difficile, considerato che è ampiamente nei paletti degli ingaggi nerazzurri.

Da qualche settimana ha avuto dei problemi fisici che lo porteranno a rimanere fuori la prossima partita, come confermato da Runjaic in conferenza stampa. La speranza è quella di ritornare per la sfida contro la Juventus. "La Champions è la miglior competizione del mondo e voglio giocarla di nuovo, ma per farlo dobbiamo lavorare duro e bene", ha detto negli ultimi giorni. In caso dovesse esserci il lieto fine con l'Inter potrà tranquillamente disputare la prossima.