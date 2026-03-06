TMW
Frosinone, Monza e Sudtirol sulle tracce di un gioiellino della Serie D: ecco il profilo
TUTTO mercato WEB
La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella che vedrà concretizzarsi un doppio salto in avanti per Rok Vadjunec, portiere sloveno classe 2006 attualmente in forza al Treviso in Serie D.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore nato nel settore giovanili dell'Empoli, sarebbe finito nelle mire di ben tre club di Serie B: Frosinone, Monza e Sudtirol. Tutte le società in questione hanno già visionato in più di un'occasione il ragazzo nato a Šempeter pri Gorici.
Vadjunec (19) nella stagione in corso ha messo a referto 22 presenze in Serie D con ben 14 clean sheet. Nella passata stagione ha vestito, invece, la maglia dell'Adriese per un totale di 41 gettoni e 16 clean sheet.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Live TMWDal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"