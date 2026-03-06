Trapani, la tifoseria organizzata sciopera e il club chiude totalmente la Curva Nord
Nota del Trapani in merito allo sciopero del tifo comunicato in vista del match contro il Crotone. Ecco il testo del club granata:
"La società F.c.Trapani 1905 comunica che alla luce della decisione della propria tifoseria organizzata di non entrare all’interno dello Stadio Provinciale domenica prossima per assistere alla sfida in programma alle ore 14,30, valevole per la trentunesima giornata del campionato serie C Sky Wi-Fi Girone C, fra l’F.c. Trapani 1905 ed il Crotone, per una migliore organizzazione dell’evento, il settore Curva Nord resterà chiuso.
Su decisione del Presidente Valerio Antonini, i possessori dell’ abbonamento di detto settore, che volessero entrare all’interno dello Stadio Provinciale, avranno la possibilità da domani, Sabato 7 Marzo, presso la biglietteria di Via Sicilia, di ritirare, esibendo il proprio abbonamento e senza alcuna aggiunta economica, il tagliando del settore Gradinata".
