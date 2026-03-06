Ufficiale
Sambendettese, altro innesto dalla Serie D. Tesserato il classe 2004 Gabriele Gigante
TUTTO mercato WEB
Altro innesto dalla Serie D per la Sambenedettese. Ecco la nota ufficiale del club marchigiano:
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore classe ‘04 Gabriele Gigante che ha risolto il suo rapporto contrattuale dal Gela Calcio (Serie D Girone I).
Originario di Palermo, Gigante, prima di approdare al Città di Gela, ha indossato la casacca del Ragusa, collezionando, in totale, 23 presenze; nella stagione in corso, con la maglia gelese ha messo a segno, in 22 presenze tra Coppa e Campionato, 1 rete e 3 assist.
Con la Samb vestirà la maglia n.30".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"