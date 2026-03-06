Sambendettese, altro innesto dalla Serie D. Tesserato il classe 2004 Gabriele Gigante

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 20:04Serie C
Luca Bargellini

Altro innesto dalla Serie D per la Sambenedettese. Ecco la nota ufficiale del club marchigiano:

"La U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore classe ‘04 Gabriele Gigante che ha risolto il suo rapporto contrattuale dal Gela Calcio (Serie D Girone I).

Originario di Palermo, Gigante, prima di approdare al Città di Gela, ha indossato la casacca del Ragusa, collezionando, in totale, 23 presenze; nella stagione in corso, con la maglia gelese ha messo a segno, in 22 presenze tra Coppa e Campionato, 1 rete e 3 assist.

Con la Samb vestirà la maglia n.30".

