Il Monza blinda il centrale Carboni: c'è la firma sul nuovo contratto fino al 2029
L’esperienza diAndrea Carboni al Monza proseguirà ancora almeno fino al 2029. Il classe 2001 infatti ha prolungato il proprio rapporto con il club brianzolo per altre due stagioni rispetto alla scadenza precedente. In questa stagione il giocatore ha messo a segno una rete in 23 presenze. Questo il comunicato della società biancorossa:
"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Andrea Carboni fino al 30 giugno 2029.
Il difensore ha collezionato 79 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, con cui è diventato sempre più protagonista prima in Serie A e poi in Serie B.
L’avventura insieme continua, complimenti Andrea".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
