Ufficiale

Il Monza blinda il centrale Carboni: c'è la firma sul nuovo contratto fino al 2029

Il Monza blinda il centrale Carboni: c'è la firma sul nuovo contratto fino al 2029
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:37Serie B
Tommaso Maschio

L’esperienza diAndrea Carboni al Monza proseguirà ancora almeno fino al 2029. Il classe 2001 infatti ha prolungato il proprio rapporto con il club brianzolo per altre due stagioni rispetto alla scadenza precedente. In questa stagione il giocatore ha messo a segno una rete in 23 presenze. Questo il comunicato della società biancorossa:

"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Andrea Carboni fino al 30 giugno 2029.
Il difensore ha collezionato 79 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, con cui è diventato sempre più protagonista prima in Serie A e poi in Serie B.
L’avventura insieme continua, complimenti Andrea".

