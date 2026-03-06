TMW Il primo gol tra i grandi a 18 anni, Cerbone era stato cercato da club di B e l'Atalanta U23

Un altro giovanissimo, italiano tra l'altro, ad aver animato vari club italiani nel mese di gennaio è quello di Salvatore Cerbone. Un centravanti d'area di rigore che a 17 anni ha timbrato il suo primo cartellino tra i professionisti intorno a metà settembre, entrando per gli ultimi quattro minuti del match contro il Picerno vinto 2-1. Un salto nel vuoto e tra i grandi in seguito all'unica formazione avuta in Primavera con l'Ascoli. Un assaggio di cosa lo avrebbe atteso in quello che è solo l'inizio di una carriera promettente per il classe 2007.

Primi istanti in Serie C questa stagione con la maglia del Casarano, anche se Cerbone ha sempre avuto le idee chiare e la speranza di potersi ritagliare spazi importanti. Intanto la scelta del tecnico Vito Di Bari di lanciare un diciassettenne in un momento allora già delicato della stagione è stata la testimonianza della filosofia adottata dal club pugliese, attento alla linea verde. In una categoria brutale, dove ogni punto è vitale, l'allenatore di 42 anni ha messo al primo posto il talento piuttosto che l'esperienza.

Strada facendo, con il giusto dosaggio e qualche panchina di mezzo, l'attaccante classe 2007 si è fatto strada e ha bruciato le tappe, sebbene i ritmi serrati della categoria. Palestra che ha portato i primi frutti proprio di recente. Ieri infatti, Cerbone ha trovato il primo gol in 443 minuti giocati, anche se già tra Cerignola e Sorrento aveva confezionato due assist. Sicuramente una punta centrale alle prime armi, ma di assoluta prospettiva, tant'è che a gennaio ha avuto la chance di levare le tende immediatamente da Casarano.

Secondo le informazioni raccolte da TMW, Spezia e Venezia - attualmente 19esima e prima forza della cadetteria - avevano messo gli occhi sul 18enne Cerbone e addirittura l'Atalanta Under 23 - dodicesima nel gruppo C di Serie C - ci aveva fatto un pensiero. Nulla da fare, per favorire la stabilità e la crescita progressiva del ragazzo non si è mosso da Casarano. Ma in estate sono attesi nuovi club a bussare alla porta, perché i colpi il classe 2007 li ha eccome.