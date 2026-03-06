Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Olivera e Alisson Santos dal 1', KDB e Anguissa in panchina

Sono ufficiali le scelte di formazione di Napoli e Torino per la sfida valida per il 28° turno di Serie A, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. Mister Conte deve fare a meno dell'infortunato Lobotka e rilancia dal primo minuto Gilmour in mezzo al campo, a far coppia con lo scozzese sarà Elmas.

Tra i pali torna Milinkovic-Savic, Olivera sostituisce Beukema e si posiziona braccetto di sinistra. Completano il reparto difensivo l'ex di giornata Buongiorno e Juan Jesus, che si sposta dal centro al centro-destra. Sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, Hojlund guida l'attacco, con alle sue spalle Vergara e Alisson Santos. In panchina tornano De Bruyne e Anguissa. Sul fronte opposto, occhio all'ex Simeone, schierato davanti al fianco di Zapata.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.