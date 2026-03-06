TMW Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione

Paulo Dybala si opererà nella giornata di oggi al ginocchio, dopo essersi fermato nella giornata di ieri nel finale dell'allenamento. Secondo quanto raccolto da TMW l'argentino è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart per svolgere la prima visita per capire l’entità dell’infiammazione alla capsula laterale del ginocchio sinistro.

Decisione già presa.

La scelta, di comune accordo con la società giallorossa, è stata quella di procedere con l'operazione, che certamente accorcerà i tempi di recupero, anche se la sua avventura alla Roma è in bilico, visto che mancano poco più di due mesi al termine della stagione e il suo contratto con il club capitolino scadrà il prossimo 30 giugno.

Futuro incerto per l'argentino.

Difficile capire adesso che cosa ne sarà del futuro di Paulo Dybala, proprio perché nelle prossime settimane dovrà discutere con i giallorossi sull'eventuale prolungamento del contratto. Sullo sfondo resta però sempre la possibilità che la Joya possa tornare in patria, con il Boca Juniors che lo sta tentando da tempo. Dopo l'operazione, quando i tempi di recupero saranno più chiari, sarà più facile capire se Dybala potrà proseguire o meno la sua avventura in Italia, per un giocatore che è stato frenato tantissimo dagli infortuni nella sua carriera.