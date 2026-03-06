"Se fosse andato all'Inter non saremmo più stati amici": Tomori e 'l'avviso' a Lookman

Nel corso dell'intervista rilasciata a The Athletic, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha fatto una battuta che riguarda l'ex attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman. "Difficilissimo da marcare, è molto rapido, muove la palla con una velocità impressionante. Gli ho detto che se fosse andato all'Inter non saremmo più stati amici", le sue parole scherzose.

Riguardo agli altri giocatori difficili da marcare nel campionato italiano, ha spiegato: "Dybala gioca in degli spazi in cui non riesci ad intervenire. Lautaro si muove benissimo, non è altissimo ma ha dei tempi perfetti, spesso ti da una botta prima che gli arrivi il pallone per avere un vantaggio. Osimhen è una forza della natura, non smette mai di correre".

Il centrale ha poi parlato del tecnico Massimiliano Allegri: "Allegri è stato subito chiaro: la scorsa stagione abbiamo segnato più di 80 gol, ma ne abbiamo concessi troppi. Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che il portiere non abbia fatto il suo dovere, è una questione di tutta la squadra. Ci ha impresso la mentalità giusta per prendere meno gol, ecco come siamo tornati nelle parti alte della classifica. Allegri non è solo un grande allenatore, è anche un ottimo gestore: sa come fare per mantenere l'ambiente positivo. I risultati di questa stagione lo dimostrano".