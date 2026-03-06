Fresco saluta la Virtus Verona dopo 44 anni. Chiecchi: “Adesso gli alibi sono finiti"

Dopo 44 anni Luigi Fresco ha deciso di lasciare la panchina della Virtus Verona, club del quale è presidente. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il mondo del piccolo club veneto, atto a tentare di dare uno shock alla squadra oggi a forte rischio retrocessione in Serie D dal Girone A di Serie C.

Al posto di Fresco è stato scelto il suo vice Tommaso Chiecchi che è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Che emozioni sta vivendo in questo momento?

"Non considero questo incarico un traguardo, ma una continuazione del mio percorso. Io ero già dentro il progetto e ho sempre condiviso tutto con Gigi, con cui ho un rapporto diretto e leale. Sono convinto che Fresco continuerà a essere un collaboratore importante: senza di lui non potrei fare questo lavoro. Ho avuto tantissime emozioni perché in questi tre anni credo di aver dato qualcosa alla Virtus e ho visto tanta gente contenta del mio lavoro. Ora voglio aiutare questa squadra e aiutare Gigi in un ruolo diverso. L’obiettivo è solo uno: salvarci. Non penso a quello che succederà l’anno prossimo, voglio solo fare bene adesso".

La squadra ha recepito la delicatezza del momento?

"Quando la società ha comunicato alla squadra la decisione su Gigi c’è stata commozione generale, a livello societario e di staff. I ragazzi hanno capito che è stata una scelta difficile perché tutti sanno quanto Fresco tenga a questa realtà. Ora gli alibi sono finiti. Non pensiamo che domani risolveremo tutti i problemi, ma credo che la strada sia quella giusta. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione".

Su cosa inciderà maggiormente il suo lavoro?

"Dobbiamo toglierci tutti gli alibi e lottare di più. La Virtus ha dimostrato di essere una buona squadra con un buon gioco, ma forse è mancata un po’ di cattiveria agonistica. Non dobbiamo pensare troppo al fraseggio o alla costruzione dal basso: dobbiamo lavorare sulle seconde palle e sul recupero del possesso. In questi pochi giorni sto provando a trasmettere questo concetto e la squadra ha reagito bene".

Quanto crede Chiecchi nella salvezza?

"Ci credo tanto. Questa è una squadra con valori, anche se durante l’anno abbiamo vissuto diverse vicissitudini. Se prendiamo l’atteggiamento giusto possiamo arrivare ai playout e giocarci la nostra chance. La convinzione mi viene dai ragazzi, che in questi due giorni hanno lavorato con grande intensità senza tirarsi indietro. La società è molto vicina a Gigi e questo ha creato un’unione forte che i giocatori hanno percepito".

La mancanza di pressione può essere stata un limite?

"Non credo. In passato la serenità è stata un valore aggiunto per la Virtus e ha permesso ai giovani di esprimersi. I problemi di questa stagione nascono da tanti piccoli fattori che si sono sommati. Non siamo riusciti a concretizzare il lavoro fatto in diverse partite importanti. La pressione non è necessariamente un nemico. Qui è sempre stata un elemento positivo".

Ci sarà una svolta tattica?

"Il cambiamento principale sarà soprattutto nell’atteggiamento. Farò scelte orientate a chi è disposto a lottare, anche a giocatori meno quotati ma con fame e voglia di emergere. Non transigerò su questo aspetto. Partiranno tutti alla pari, ma sceglierò anche in base alle condizioni fisiche perché arriviamo da partite ravvicinate. Il cambiamento sarà soprattutto mentale e agonistico".

Situazione indisponibili per la gara di domani?

"Ingrosso non sarà disponibile. Valuteremo alcune situazioni legate ai carichi delle ultime partite. Ho le idee abbastanza chiare, ma deciderò dopo le ultime valutazioni con lo staff. Oltre a Ingrosso, anche De Marchi è fuori".

Chiecchi ha poi ribadito la fiducia nella salvezza: "Credo molto in questa squadra. Se manteniamo l’atteggiamento giusto possiamo uscire da questa situazione e raggiungere almeno i playout".