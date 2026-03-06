Napoli, Elmas: "Il gol mi manca tantissimo, De Bruyne e Anguissa importanti"
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Torino: "Anguissa e De Bruyne sono due grandi giocatori, importanti per noi. Spero che giocheranno un po', sono buonissimi ragazzi e giocatori importanti per la squadra".
Quanto ti manca il gol?
"Mi manca tantissimo, mi dispiace non aver ancora segnato. Non sono un mediano e voglio fare gol, visto che in passato ne ho fatti tanti, però è importante fare le cose che mi chiede il mister. L'importante è che il Napoli vinca, anche senza un mio gol".
