Napoli, Elmas: "Il gol mi manca tantissimo, De Bruyne e Anguissa importanti"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Torino: "Anguissa e De Bruyne sono due grandi giocatori, importanti per noi. Spero che giocheranno un po', sono buonissimi ragazzi e giocatori importanti per la squadra".

Quanto ti manca il gol?

"Mi manca tantissimo, mi dispiace non aver ancora segnato. Non sono un mediano e voglio fare gol, visto che in passato ne ho fatti tanti, però è importante fare le cose che mi chiede il mister. L'importante è che il Napoli vinca, anche senza un mio gol".