TMW News Verso il derby della Madonnina. Fiorentina, caccia ai punti salvezza

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul derby della Madonnina che potrà dire moltissimo sulla corsa scudetto. In caso di vittoria dei nerazzurri la questione sarà definitivamente chiusa, mentre se il Milan dovesse conquistare i tre punti la lotta potrebbe riaccendersi un po'. Ci si occupa anche della lotta salvezza, con un Fiorentina-Parma che potrà dire tanto sul futuro dei viola. Tra l'altro domenica all'ora di pranzo ci sarà un vero e proprio scontro per la permanenza in A, quello tra lecce e Cremonese. Ne parleremo attraverso una serie di interviste a personaggi del calibro di Cesare Prandelli e Beppe Dossena.

La Roma e la carica di Gasperini

Nelle ore scorsa, parlando agli studenti di medicina dell'università Cattolica, il tecnico della Roma Gasperini è tornato anche sul pari contro la Juve. "L'aspetto mediatico è quello più pesante. Un episodio determinante, come un gol sbagliato, fa cambiare completamente il giudizio. Io adotto sempre una frase che non è mia: 'Noi non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo'. Questa è una condizione fondamentale. Dalle sconfitte si impara molto di più che dalle vittorie. Fosse finita 3-2 contro la Juventus, saremmo stati più felici e non avremmo visto gli errori che abbiamo fatto".

