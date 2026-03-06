Napoli, Conte: "Anguissa e De Bruyne a disposizione, vediamo come va la gara"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Torino, valida per la ventottesima giornata di Serie A.

Quanti minuti hanno Anguissa e De Bruyne?

"Tutto da valutare, sia Zambo che Kevin si allenano con noi solo da una settimana. Diventa difficile fare valutazioni, perché ci sarebbe servito vederli prima in una partita amichevole però se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione. Vedremo come andrà la partita, per capire se ne avremo bisogno".

Come la vedi stasera?

"Per noi sono tutte partite importanti da qui alla fine, in queste undici scriveremo il futuro dell'anno prossimo: che tipo di competizione europea andremo a giocare. Non dobbiamo pensare chissà cosa ma dare il massimo in ogni partita per poi tirare le somme alla fine".

Tre centrali di piede sinistro possono dare vantaggi?

"Sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi è nella miglior condizione. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione".