Inter già in vantaggio contro la Lazio: Lautaro Martinez la sblocca di collo esterno al 4'
Inter già in vantaggio contro la Lazio. Al 4' Bastoni mette pressione a Isaksen e serve in area sulla sinistra il capitano Lautaro Martinez, a cui esce un destro di collo esterno che non lascia scampo a Provedel. Nerazzurri avanti contro i biancocelesti.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
