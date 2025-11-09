Livorno in crisi, terzo ko di fila. Esciua annuncia rivoluzione: "Credito verso Formisano è esaurito"

Crisi nera per il Livorno, sconfitto 2-0 dal Carpi e arrivato alla nona sconfitta in tredici gare. Dopo i passi falsi contro Perugia e Forlì, la squadra amaranto affonda ulteriormente, restando nei bassifondi della classifica e con un ambiente sempre più teso.

Ai microfoni di Radio Bruno, il presidente Joel Esciua ha preannunciato cambiamenti significativi e una conferenza stampa fissata per martedì 11 novembre, in cui “verrà chiarito tutto, anche le questioni legate al settore giovanile”, come riportato da Il Tirreno.

Le parole del patron non lasciano spazio a interpretazioni sul futuro di Alessandro Formisano, sempre più vicino all’esonero: “Il mister un paio di volte è riuscito a cavarsela con prestazioni di carattere e buona qualità contro Bra e Sambenedettese, ma questo credito di fiducia è esaurito. Serve un allenatore che possa dare una scossa, cambiare per cambiare non avrebbe senso. Serve un tecnico importante”.

Il Livorno si trova ora in una fase delicatissima della stagione, con la necessità di invertire la rotta per evitare un campionato di sofferenza. Tutto lascia presagire che nelle prossime ore possa arrivare la svolta tecnica decisiva.