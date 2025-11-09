Inter, quella mano non cancella una conferma: Chivu ha riacquistato Zielinski

Il 3-0 sarebbe stato probabilmente troppo per la discreta prova della Lazio, non per quella impressionante dell’Inter. San Siro, che per un attimo ha esutlato, lo avrebbe fatto felice di sicuro, e Cristian Chivu anche. È stato cancellato da arbitro e Var per il tocco di mano da parte di Federico Dimarco a inizio azione, ma non cambia nulla di cosa quella marcatura, temporaneamente realizzata da Piotr Zielinski con una bella stoccata da fuori, rappresenti, per l’Inter e per il suo centrocampista.

Il migliore acquisto dell’anno? Non scherziamo: l’Inter ha portato a casa un mercato estivo sontuoso, c’è Bonny in cima ma anche il buon Sucic si è già preso la scena. Però questo Zielinski, che già in altre prestazioni ha mostrato di essere tornato al suo livello, è a tutti gli effetti un rinforzo rispetto alla scorsa stagione. Arrivato a parametro zero dal Napoli, il polacco non era riuscito, complici alcuni problemi fisici, a inserirsi come ci si aspettava negli schemi di Inzaghi.

Con Chivu, la musica sembra decisamente diversa: a Verona il gol è arrivato, oggi no. I 34 minuti con la Lazio, però, hanno restituito la stessa sensazione di freschezza, e di versatilità, che il centrocampo dell’Inter necessitava.