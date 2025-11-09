Torna l'Inter di Lautaro e Thuram. Il derby incombe, niente calcoli per Chivu

Nel campionato più equilibrato che si ricordi, ogni partita ha un peso specifico enorme, sopratutto per la vetta della classifica. Inter-Lazio per i nerazzurri porta a foschi ricordi: la doppietta di Pedro, il mancato sorpasso al Napoli all'ultimo respiro, uno scudetto scucito dal petto sul filo di lana. Oggi si viaggia su altri binari ma il film vede la squadra di Cristian Chivu ancora in lizza nella lotta scudetto. L'ultimo impegno prima della sosta porta ai nerazzurri la squadra di Maurizio Sarri, poi ci sarà il derby, nel mezzo tanti impegni internazionali in giro per il mondo. Chivu non ama fare calcoli, ma pretende una risposta diametralmente opposta rispetto alla partita contro il Kairat Almaty.

Torna la ThuLa a San Siro?

A volte ritornano, e per l'Inter non è esattamente una banalità. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nuovamente titolari dal 1' dopo il match contro lo Slavia Praga, quando il francese ha patito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori gioco per quasi un mese e mezzo. Questa sera Cristian Chivu dovrebbe affidarsi nuovamente alle punte di diamante. Nonostante il buon rendimento di Pio Esposito e Bonny, Marcus Thuram rimane un faro offensivo e forma con il Toro na coppia più che mai collaudata. Il francese ha giocato uno scampolo di partita contro il Kairat Almaty. Non ha ancora 90 minuti nelle gambe ma è pronto per tornare protagonista a San Siro.

Da Akanji a Calhanoglu, pezzi pesanti dalla difesa al centrocampo

Nelle ultime partite l'Inter non è stata la migliore versione di se stessa. In una stagione lunga non si può essere sempre al 100%, ma Chivu non ha nessuna intenzione di abituarsi alla mediocrità, parlando chiaro e tondo anche dopo l'ultimo match contro il Kairat Almaty. Nessuno è sul banco degli imputati, ma tutti possono sempre alzare il livello. Questo lo spirito che si respira nello spogliatoio nerazzurro. Ci sarano anche dei cambi di formazioni evidenti: nuovamente dentro Akanji, Bastoni e Acerbi. Titolare anche Calhanoglu che torna ad occupare la regia della mediana.