Bra, Nisticò amareggiato dopo il ko col Pineto: "Mancata lucidità e fame nei momenti decisivi"

Dopo tre risultati utili consecutivi, si interrompe la striscia positiva del Bra, sconfitto in casa dal Pineto in una partita che aveva illuso i giallorossi per oltre un’ora di gioco. Una rimonta che lascia tanto rammarico e che il tecnico Fabio Nisticò ha analizzato con tono severo e lucido nel post partita.

“Sono molto amareggiato - ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa -. Abbiamo giocato per 70 minuti una partita importante, come le ultime, ma non mi capacito della mancanza di lucidità, fame, forza e volontà nel non prendere gol negli ultimi 20 minuti. È una situazione che per una squadra con i nostri obiettivi non può mancare. Devo capire e analizzare a mente fredda, ma sono davvero deluso per questo risultato”.

Nisticò ha poi riflettuto sul crollo finale che ha vanificato una prestazione solida: “I ragazzi stavano facendo qualcosa di incredibile, erano lucidi in tutte le scelte. Per 70 minuti non abbiamo subito un tiro in porta. Poi il gol ci ha destabilizzato, come era già accaduto a Rimini. È un aspetto mentale su cui dobbiamo lavorare”.

Infine, un richiamo alla concentrazione e alla solidità difensiva: “Siamo un ottimo gruppo, ma dobbiamo crescere. Due gol così non possiamo prenderli: la difesa deve lavorare diversamente, con più attenzione e determinazione. Stavolta è mancata la cattiveria giusta nei momenti decisivi”.