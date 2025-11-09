TMW Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini

Manca solo l'ufficialità, ma Ivan Juric è virtualmente l'ex allenatore dell'Atalanta. L'esonero non è stato ancora comunicato, ma il croato è sempre più appeso a un filo. E anzi, rischia di salutare nelle prossime ore. In pole position per la sostituzione c'è Raffaele Palladino, poi - molto staccato - Roberto Mancini. Per. quanto riguarda il tecnico ex Fiorentina, già da mercoledì è, con il suo staff, a Milano in attesa di una chiamata. Ci poteva essere la Juventus, che poi si è orientata su Luciano Spalletti, per cui avrebbe accettato anche un contratto fino al 30 giugno del 2026. Da capire quali saranno i margini dell'accordo con l'Atalanta, sempre se si dovesse realizzare.

Più dietro, appunto, Roberto Mancini. L'ex tecnico di Inter e Manchester City vuole tornare ad allenare in Europa, ma chiede un progetto lungo - almeno fino al 2027, se non 2028 - e ha uno stipendio molto importante. Va detto che in settimana era a Marsiglia, inquadrato a favore delle telecamere. Non è dato sapere perché, ma se non si dovesse trovare l'accordo con Palladino (o venisse fatta una scelta di campo diversa, con Pagliuca attivo) allora ci potrebbero essere differenze.

Niente Thiago Motta, che ha ancora due anni di contratto con la Juventus a 4 milioni. Paulo Sousa è un nome seguito da tempo, ma per ora non ci sono contatti.