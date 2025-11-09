Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”

Nonostante la sconfitta sul campo del Catania, il tecnico del Team Altamura, Devis Mangia, ha voluto sottolineare gli aspetti positivi della prestazione dei suoi. Ai microfoni del post-partita, l’allenatore ha analizzato con lucidità la gara:

"È stata fatta una buona partita. Nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per essere pericolosi, ma ci è mancata pulizia dal punto di vista tecnico, soprattutto nella gestione della palla. Il gol subito? È arrivato in modo particolare, con un loro difensore centrale nella nostra area di rigore: dovevamo essere più precisi e attenti in quella situazione”.

Mangia ha poi risposto a una domanda sulle ambizioni della squadra e sull’obiettivo playoff: “Dobbiamo riconoscere i valori e i meriti del Catania, che ha grande qualità. Per fare risultato in questi campi serve essere più determinanti nelle scelte e nelle soluzioni finali. Non dobbiamo pensare ai playoff adesso, ma concentrarci sulla partita di domenica. Il nostro focus deve restare sulla crescita e sulla continuità di prestazione”.