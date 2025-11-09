Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana

Nuove nubi sul futuro di Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Cavese. Il ko ha riacceso i dubbi sul progetto tecnico e rimesso in discussione la posizione dell’allenatore calabrese, che solo pochi giorni fa sembrava aver ritrovato equilibrio e fiducia grazie alla vittoria contro il Foggia.

Come riportato da TuttoPotenza, l’allenatore era già stato vicino all’esonero dopo la caduta con il Cosenza, ma a salvarlo era stato l’intervento compatto dello spogliatoio, deciso a confermargli fiducia. Tuttavia, la nuova battuta d’arresto ha nuovamente fatto traballare la sua panchina, con la dirigenza che ora valuta attentamente la situazione.

In caso di separazione da De Giorgio, sarebbero già due i nomi caldi per la sua eventuale successione: Paolo Cannavaro, reduce da esperienze all’estero e alla ricerca di una prima avventura da capo allenatore in Italia, e Gaetano Fontana, tecnico esperto di Serie C e profilo gradito per la sua capacità di lavorare con i giovani.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro del Potenza: la dirigenza riflette, mentre la squadra è chiamata a reagire sul campo per evitare un cambio di rotta in panchina.