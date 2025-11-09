Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana

Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e FontanaTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 20:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Nuove nubi sul futuro di Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Cavese. Il ko ha riacceso i dubbi sul progetto tecnico e rimesso in discussione la posizione dell’allenatore calabrese, che solo pochi giorni fa sembrava aver ritrovato equilibrio e fiducia grazie alla vittoria contro il Foggia.

Come riportato da TuttoPotenza, l’allenatore era già stato vicino all’esonero dopo la caduta con il Cosenza, ma a salvarlo era stato l’intervento compatto dello spogliatoio, deciso a confermargli fiducia. Tuttavia, la nuova battuta d’arresto ha nuovamente fatto traballare la sua panchina, con la dirigenza che ora valuta attentamente la situazione.

In caso di separazione da De Giorgio, sarebbero già due i nomi caldi per la sua eventuale successione: Paolo Cannavaro, reduce da esperienze all’estero e alla ricerca di una prima avventura da capo allenatore in Italia, e Gaetano Fontana, tecnico esperto di Serie C e profilo gradito per la sua capacità di lavorare con i giovani.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro del Potenza: la dirigenza riflette, mentre la squadra è chiamata a reagire sul campo per evitare un cambio di rotta in panchina.

Articoli correlati
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera.... Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare... Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"
Serie C, prosegue la 13ª giornata: tutte le gare in programma oggi Serie C, prosegue la 13ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Altre notizie Serie C
Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana... Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera.... Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare... Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"
Triestina ancora ko. Tesser: "La squadra, però, sta lottando e si sta impegnando..."... Triestina ancora ko. Tesser: "La squadra, però, sta lottando e si sta impegnando..."
Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro... Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi
Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania... Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania
Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"... Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"
Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"... Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: le scelte di Chivu e Sarri
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica: la Roma scappa in vetta da sola con un ruolino quasi perfetto
Immagine top news n.1 Solida come una roccia: la Roma si prende la vetta col 2-0 all'Udinese senza rischiare mai
Immagine top news n.2 Napoli, Conte: "Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare i morti"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a pari col Milan, Bologna a -1. Fiorentina sempre ultima
Immagine top news n.4 4 gol, un rigore sbagliato e un punto a testa al "Ferraris": Genoa-Fiorentina finisce 2-2
Immagine top news n.5 Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì
Immagine top news n.6 Atalanta, flop Juric: mai così male con Gasperini, un inizio peggiore risale a 11 anni fa
Immagine top news n.7 Tonfo Atalanta, i tifosi della Dea fischiano. 3-0 Sassuolo nel segno di Berardi e Pinamonti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zanoli: "La Roma ha giocato sul nervosismo di Zaniolo"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Celik: "Aspettavo da tanto questo momento, vorrei fare ancora più gol"
Immagine news Serie A n.3 Inter già in vantaggio contro la Lazio: Lautaro Martinez la sblocca di collo esterno al 4'
Immagine news Serie A n.4 Roma, Svilar: "Orgoglioso delle 100 presenze in giallorosso"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto un bel regalo ai tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Baldanzi: "Scudetto? In spogliatoio non ne parliamo mai, è la nostra forza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Non stiamo facendo riflessioni solo su Vivarini"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Pescara sotto all'intervallo. Monza avanti grazie a una rete di Keita al 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"
Immagine news Serie C n.4 Triestina ancora ko. Tesser: "La squadra, però, sta lottando e si sta impegnando..."
Immagine news Serie C n.5 Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?