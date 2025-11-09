Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Dimarco: "Importante vincere, visti i risultati di oggi. Bonny? Grande acquisto"

Inter, Dimarco: "Importante vincere, visti i risultati di oggi. Bonny? Grande acquisto"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:04Serie A
Paolo Lora Lamia

L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio vinto per 2-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Sembrava un assist stile NBA?
"Era un momento importante, stavamo subendo qualcosa ed era importante fare gol. Visti i risultati di oggi, era importante vincere".

Ci racconti Bonny?
"Un ragazzo che si impegna tanto. E' arrivato in punta di piedi, può crescere ancora tanto ed è un grande acquisto".

E' stata un po' sottovalutata l'Inter di Chivu?
"Questo lo lascio dire agli altri, noi pensiamo a lavorare. Il primo posto attuale conta poco, è ancora lunga".

