Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta

Si è chiusa la tredicesima giornata di Serie C con le ultime sfide in programma alle 20:30, in attesa dei posticipi del lunedì. Protagonisti i Gironi B e C. Al Liberati di Terni, Ternana e Vis Pesaro si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto e intenso. Botta e risposta in due minuti: prima Stabile porta avanti i rossoverdi - dopo essersi visto annullare un gol nel finale del primo tempo - poi Dubickas firma il pari immediato per i marchigiani. Entrambe le squadre proseguono la loro serie positiva, arrivando a sette risultati utili consecutivi, segnale di solidità e continuità.

Nel Girone C, invece, spettacolo e gol allo Zaccheria, dove il Benevento si impone con un netto 3-0 sul Foggia. Gara segnata dalle espulsioni: prima Rizzo per i rossoneri al 32’, poi Mehic tra i sanniti, con due cartellini nel giro di pochi minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, la Strega ha gestito con maturità, trovando tre reti e un successo pesantissimo che la rilancia in classifica. Con questa vittoria, la squadra di Auteri si porta a -2 dal Catania capolista, in attesa del posticipo Salernitana-Crotone di domani sera, che chiuderà ufficialmente il tredicesimo turno.

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Pro Patria-Lumezzane 1-1

67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Inter U23-Vicenza 1-2

31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)

Union Brescia-Alcione Milano 0-1

71' Bright

Pro Vercelli-Triestina 3-1

37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T), 73' Sow Ouseynou (P), 80' Sow (P)

Trento-Ospitaletto 3-0

3' Corradi, 11' Capone, 73' Chinetti

Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-1

74' Sali (A), 90'+1 Albertini (GE)

Novara-Lecco 1-0

71' Da Graca

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0

53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini

Pianese-Rimini 1-0

66' Coccia

Ravenna-Torres 3-0

13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)

Juventus Next Gen-Forlì 1-0

70' Pedro Felipe

Perugia-Arezzo 0-0

Carpi-Livorno 2-0

39' Stanzani, 68' Cortesi

Ternana-Vis Pesaro 1-1

48' Stabile (VP), 50' Dubickas (T)

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Forlì 20, Ternana 20, Pineto 19, Gubbio 18, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1

45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)

Catania-Team Altamura 2-0

71' Di Gennaro, 77' Cicerelli

Siracusa-Latina 3-1

1' Zanini (S), 80' [rig.] Parigini (S), 90'+2 Di Giovannantonio (L), 90'+6 Cancellieri (S)

Monopoli-Casertana 1-1

6' rig. Longo (M), 68' Casarotto (C)

Sorrento-Audace Cerignola 1-2

12' Martinelli (AC), 51' Gambale (AC), 88' Bolsius (S)

Foggia-Benevento 0-3

48' Tumminello, 56' Mignani, 87' Talia - [espulso Rizzo (F) al 32' e Mehic (B) al 72']

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Catania 28*, Salernitana 26*, Benevento 26, Cosenza 23, Monopoli 22, Casertana 19, Casarano 18, Atalanta U23 17, Trapani 17, Crotone 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10, Foggia 10, Siracusa 9

* = una partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti