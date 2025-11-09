Juventus Next Gen, Brambilla e gli uomini chiave: “Gil Puche e Pedro Felipe fondamentali per noi”

La Juventus Next Gen torna a sorridere grazie al successo per 1-0 sul Forlì al Moccagatta, un risultato che restituisce entusiasmo e fiducia dopo un periodo altalenante. Tre punti pesanti per i bianconeri, che ritrovano anche due pedine cruciali come Pedro Felipe e Javier Gil Puche, entrambi reduci da lunghi stop.

Al termine della gara, il tecnico Massimo Brambilla ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi: “Quella di oggi è sicuramente una grande iniezione di fiducia per i ragazzi. Sono tre punti importanti contro una squadra che sta bene, era quarta in classifica e gioca un buon calcio. Abbiamo concesso poco e siamo stati bravi a sfruttare l’occasione che ci è capitata per trovare la rete. Questa vittoria deve darci sicurezze e fiducia, oltre che migliorare la classifica”.

Brambilla ha poi elogiato il contributo dei giocatori rientrati: “Pedro Felipe ha una struttura fisica importante e sta molto meglio rispetto a inizio stagione, in campo si vede. Gil Puche è un giocatore importante, di talento, un grande lavoratore, e siamo contenti di averlo recuperato perché è fondamentale per noi”.

Il tecnico ha infine analizzato il periodo recente della squadra: “Nelle prime 6-7 giornate avevamo il secondo miglior attacco, poi abbiamo attraversato una fase in cui la palla faticava a entrare. Sono momenti, a volte basta poco per una scintilla. Bisogna continuare a lavorare con serenità”.