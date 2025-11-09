Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Ottava vittoria in campionato per l’Inter, che batte la Lazio e aggancia la Roma in vetta alla classifica. Sono ventiquattro in undici giornate i punti conquistati dalla squadra di Cristian Chivu, che condividerà il primato con i giallorossi per un paio di settimane, visto che adesso arriva la sosta.
Frena la Lazio di Maurizio Sarri, dopo sei risultati utili consecutivi: 15 punti in 11 giornate, meno sette dalla zona Champions per la formazione biancoceleste, scavalcata dal Sassuolo di Fabio Grosso in questo turno di campionato.
Di seguito la classifica aggiornata.
Roma 24 (11)
Inter 24 (11)
Milan 22 (11)
Napoli 22 (11)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
