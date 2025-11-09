Inter, Bonny: "Il gol? Quando vedo Dimash andare, so che devo farmi trovare pronto"
L'attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio vinto per 2-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Cominci a conoscere gli esterni.
"Quando vedo Dimash andare di là, so che devo essere pronto in area. Nei cross è il top".
Alla ripresa il tuo primo derby: come ti hanno descritto questa partita?
"Il derby è una partita importante, come le altre. Giochiamo ogni partita con la stessa voglia".
