Un talento al giorno, Salvador Blopa: un altro Mendes nella galassia portoghese

L'ennesimo talento sbocciato nel florido vivaio dello Sporting Lisbona porta al nome di Salvador Blopa. Il diciottenne può giocare sia come terzino destro che come esterno destro di centrocampo ed è già stato paragonato all'ex compagno di squadra Nuno Mendes (ora al Paris Saint-Germain, ndr), per il suo modo di giocare effervescente e la sua acuta lettura del gioco. Caratteristiche che hanno già attirato il Manchester United, e non solo.

Blopa si distingue per una presenza fisica più imponente, raggiungendo i 188 cm di altezza, offrendo una solidità superiore sia in difesa che in fase offensiva. Titolare fisso nella squadra B dello Sporting, il mese scorso le sue prestazioni sono state premiate con la promozione in prima squadra da parte dell'allenatore Rui Borges. Blopa ha ripagato subito la fiducia segnando una doppietta nella vittoria di Coppa di Lega portoghese contro l'Alverca. In quella partita, Blopa non solo è stato nominato migliore in campo, ma è diventato anche il primo giovane dello Sporting a segnare due gol al debutto in prima squadra dal lontano 1938 (impresa riuscita per l'ultima volta a Fernando Peyroteo).

Nome: Salvador Blopa

Data di nascita: 13 giugno 2007

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino di spinta

Squadra: Sporting CP

Assomiglia a: Nuno Mendes

