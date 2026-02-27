Porto, notte pazza al Dragao: due gol nel recupero salvano Farioli. Allungo in vetta (per ora)
Una partita che sembrava scivolare verso un pareggio inatteso si è trasformata in un’esplosione finale. Il Porto ha superato 3-1 l’Arouca nell’anticipo della 24ª giornata di Primeira Liga, grazie a due reti arrivate oltre il 90’.
E pensare che la serata si era aperta nel modo più fulmineo possibile: dopo appena 13 secondi, il polacco Pietuszewski ha firmato il gol più veloce della storia del Porto all’Estádio do Dragão, facendo esplodere subito lo stadio. Un vantaggio che però non ha messo al riparo i Dragões, raggiunti nella ripresa dalla rete di Djouahra al 70’, capace di rimettere tutto in equilibrio. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, è arrivata la svolta nel recupero. Al 90’+1 William Gomes ha trasformato il calcio di rigore che ha riportato avanti i padroni di casa, prima che Moffi, al 90’+8, chiudesse definitivamente i conti con il gol del 3-1.
Un successo che permette al Porto di salire a quota 65 punti, consolidando il primato con sette lunghezze di vantaggio sullo Sporting, impegnato contro l’Estoril. L’Arouca resta invece a metà classifica, undicesimo con 26 punti. Ora, per il Porto, all’orizzonte c’è la sfida ad altissima tensione contro il Benfica, che promette scintille.
CLASSIFICA
Porto 65*
Sporting 58
Benfica 55
Braga 42
Gil Vicente 40
Famalicao 35
Estoril 33
Moreirense 33
Guimaraes 31
Arouca 26*
Alverca 26
Estrela 23
Casa Pia 22
Nacional 21
Rio Ave 20
Santa Clara 18
Tondela 18
AFS 8
*una gara in più