Porto, notte pazza al Dragao: due gol nel recupero salvano Farioli. Allungo in vetta (per ora)

Una partita che sembrava scivolare verso un pareggio inatteso si è trasformata in un’esplosione finale. Il Porto ha superato 3-1 l’Arouca nell’anticipo della 24ª giornata di Primeira Liga, grazie a due reti arrivate oltre il 90’.

E pensare che la serata si era aperta nel modo più fulmineo possibile: dopo appena 13 secondi, il polacco Pietuszewski ha firmato il gol più veloce della storia del Porto all’Estádio do Dragão, facendo esplodere subito lo stadio. Un vantaggio che però non ha messo al riparo i Dragões, raggiunti nella ripresa dalla rete di Djouahra al 70’, capace di rimettere tutto in equilibrio. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, è arrivata la svolta nel recupero. Al 90’+1 William Gomes ha trasformato il calcio di rigore che ha riportato avanti i padroni di casa, prima che Moffi, al 90’+8, chiudesse definitivamente i conti con il gol del 3-1.

Un successo che permette al Porto di salire a quota 65 punti, consolidando il primato con sette lunghezze di vantaggio sullo Sporting, impegnato contro l’Estoril. L’Arouca resta invece a metà classifica, undicesimo con 26 punti. Ora, per il Porto, all’orizzonte c’è la sfida ad altissima tensione contro il Benfica, che promette scintille.

CLASSIFICA

Porto 65*

Sporting 58

Benfica 55

Braga 42

Gil Vicente 40

Famalicao 35

Estoril 33

Moreirense 33

Guimaraes 31

Arouca 26*

Alverca 26

Estrela 23

Casa Pia 22

Nacional 21

Rio Ave 20

Santa Clara 18

Tondela 18

AFS 8

*una gara in più