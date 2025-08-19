Inter, il richiamo della Francia per Pavard. Il preferito per la sua sostituzione è Solet

La Francia chiama e Benjamin Pavard è pronto a rispondere: all’interesse del Lilla si è aggiunto nelle ultime ore quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi e si allarga di conseguenza anche il club delle pretendenti per il difensore in uscita dall’Inter. Oltre alle due squadre di Ligue 1, infatti, ci sono Galatasaray e Neom.

Quest’ultima pista sembra destinata a rimanere ancora sullo sfondo, perché nonostante gli arabi siano pronti a offrire un ingaggio ricco, Pavard sarebbe orientato a chiudere la porta: nell'anno del Mondiale il francese ha tutte le intenzioni di rimanere nel calcio che conta.

Quel che è certo è che in viale della Liberazione non sono disposti a svendere il loro difensore: nei piani dell’Inter, la cessione di Pavard dovrebbe garantire una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni, racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Denaro che servirà a coprire la spesa per un nuovo difensore (che potrà arrivare prima dell’addio del francese): Oumar Solet dell’Udinese resta il preferito rispetto a Badé del Siviglia, anche perché al momento più semplice da raggiungere. L'andaluso è ad un passo dal firmare col Bayer Leverkusen, difficile a questo punto fermare la corsa dei tedeschi al giocatore.