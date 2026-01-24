Inter, il ricordo per la scomparsa di Canuti: "Ha onorato la maglia con orgoglio e dedizione"
L’Inter piange la scomparsa di Nazzareno Canuti. Cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, Canuti ha legato una parte importante della sua carriera al club, collezionando 183 presenze ufficiali nell’arco di sette stagioni.
"Con la maglia dell’Inter - si legge da un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club nerazzurro - ha contribuito alla conquista di due Coppe Italia e dello scudetto 1979-80, distinguendosi sempre per serietà, impegno e grande attaccamento ai colori".
"La famiglia dell’FC Internazionale Milano e l’intero popolo nerazzurro si uniscono con affetto e cordoglio al dolore dei familiari", la chiosa del comunicato.
