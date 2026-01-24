Lutto nel mondo del Calcio, addio a Nazareno Canuti

Nazzareno Canuti (Bozzolo, 15 gennaio 1956 – Cinisello Balsamo, 24 gennaio 2026) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore.

Lutto inel mondo del calcio: all'età di 70 anni è scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore dell'Inter a cavallo degli anni 70 e l'inizio degli anni 80.

Cresciuto nel settore giovanile interista, fece il suo debutto assoluto in prima squadra nel 1975 totalizzando 183 presenze fra tutte le competizioni con 1 gol segnato in 7 stagioni. Vinse un tricolore con Eugenio Bersellini in panchina e due Coppe Italia.

I tifosi di vecchia data lo ricordano inevitabilmente con la maglia dell’Inter, ma va detto che lui fu uno dei protagonisti della cavalcata rossonera nel 1983, sotto la guida tecnica di Ilario Castagner.

Un solo anno a Milanello, ma una stagione che tutti i veri Casciavit ricordano con affetto.

Il cordoglio di Franco Cerilli:

Una notizia che non avrei mai pensato che potesse arrivare.

Mi spiace tanto !!

Eri un ragazzo splendido. Siamo stati compagni di squadra per due campionati e ho potuto ammirare le tue doti di Campione , ma soprattutto la tua innata giovialità e simpatia .

Ciao Nazza ,mi mancherai.