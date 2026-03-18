Inter, in estate sarà rivoluzione: a destra il sogno è Palestra, in mezzo si pensa a Koné

L’Inter si prepara alla prossima stagione. Con lo scudetto più vicino ma ancora da conquistare, la società di viale della Liberazione inizia ad impostare il campionato che verrà. Saranno diversi i cambiamenti nella rosa di mister Cristian Chivu con diversi arrivi e soprattutto tante partenze. Il reparto in cui potrebbero esserci tante variazioni sembra essere la retroguardia. In primis dovrebbero esserci le partenze di alcuni elementi della vecchia guardia con Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian che potrebbero salutare così come Mkhitaryan in mezzo al campo.

Partendo dalla corsia di destra uno dei nomi che potrebbe fare il caso della squadra nerazzurra, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Marco Palestra. Il calciatore atalantino, che ora veste la maglia del Cagliari, è il sogno della dirigenza interista mentre per la difesa si parla molto di Oumar Solet dell’Udinese. Occhi anche su un altro mancino da aggiungere ad Alessandro Bastoni e l’identikit potrebbe essere Tarik Muharemovic del Sassuolo.

A centrocampo invece, sempre secondo il quotidiano sportivo, potrebbe prendere quota l'ipotesi che porta a Manu Koné. La Roma entro il 30 giugno è obbligata a compiere una plusvalenza e il giocatore giallorosso potrebbe essere una possibilità concreta che potrebbe andare in porto.