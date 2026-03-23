Baldini: "Palestra e Pisilli in Nazionale A è un successo, abbiamo partecipato alla crescita"

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha parlato dal raduno degli azzurrini a Tirrenia, in vista delle partite cotnro Macedonia del Nord (26 marzo, Empoli) e Svezia (31 marzo, Boras), gare decisive per le qualificazioni agli Europei che si terranno in Albania e Serbia nell'estate 2027.

Sulla promozione in Nazionale A di Pisilli e Palestra

"Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Sul valore della squadra attuale

"Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale".

Sulla novità Ahanor

"Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno".

Motta si sta mettendo in mostra con la Lazio

"Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B".

Sul lavoro da fare con le squadre giovanili

"Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale".