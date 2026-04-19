Inter, Zanetti esalta Chivu: "Un fratello del Triplete, ha passione e appartenenza al club"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a SportMediaset soffermandosi con particolare attenzione sul lavoro svolto in questa sua prima stagione dal tecnico Cristian Chivu: "Cristian lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete e sono felicissimo. La sua intelligenza, la sua passione, il suo senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e sta trasmettendo tutto questo. E i ragazzi lo stanno seguendo".

Cosa ha avuto in più l'Inter rispetto alle altre?

"Il lavoro, tutte le settimane, e la certezza di seguire un allenatore come Chivu. I ragazzi si sono messi a disposizione".

Quanto manca per lo Scudetto?

"Ancora manca, siamo cauti e siamo umili, come da nostro dna. Ora pensiamo alla Coppa Italia contro il Como, poi penseremo al Torino".