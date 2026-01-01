Atalanta, Palladino: "Scamacca o Krstovic? Sensazioni positive da entrambi. Rigori provati"

Gianluca Scamacca o Nikola Krstovic, chi sarà il centravanti titolare dell’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio? Raffaele Palladino, tecnico della Dea, ha risposto così in conferenza stampa: “Ho avuto delle sensazioni positive, considerando che nei loro occhi vedo quella fame nel conquistare e vincere la finale visto che è ancora un conto in sospeso. Su Gianluca e Krstovic penso che ho due centravanti forti: insieme hanno fatto una ventina di goal e va dato grande merito a loro. Chiaro che ci sia competizione, ma valuterò poi domani".

Spazio ai rigori: "Li abbiamo provati oggi. Ci faremo trovare pronti, per quanto la priorità sarà di vincere nei 90 minuti".

In chiusura, anche una domanda relativa alle parole di Marco Carnesecchi, portiere che ha spiegato di aver deluso i suoi compagni con la Juventus: “Se mi è piaciuta questa reazione? Molto. Quando i ragazzi perdono stanno male, e cercano sempre una reazione positiva: dopo le sconfitte bisogna rialzarsi. Carnesecchi è rimasto deluso dopo la Juve, ma è riuscito a risollevarsi subito: questo è quello che voglio vedere dalla squadra".

La conferenza stampa di Palladino.