Anche Zanetti tifa Italia: "Siamo tutti con Gattuso. Ma faccio i complimenti a Dzeko"
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Ai microfoni di SportMediaset il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della sfida che l’Italia giocherà domani sera contro la Bosnia nella finale playoff per andare al Mondiale: “Siamo tutti con Rino, questo è l’ultimo passo per il Mondiale. Serve grande personalità, sarà dura ma l’Italia ha giocatori che possono fare bene”.
Tiferete per Pio Esposito? Dall’altra parte c’è Dzeko…
“Tiferemo non solo Pio Esposito, ma tutti i giocatori in campo. Dzeko è un grandissimo attaccante, dimostra che ci tiene ancora, gli faccio i complimenti perché non è semplice a 40 anni giocare ancora così”.
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