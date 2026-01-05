Inter, Kolarov: "Ultimamente fatto un gran calcio. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista"

Uno dei temi della serata in casa Inter è ovviamente Lautaro Martinez, sempre più leader di questa squadra. A parlarne è stato Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, che in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva che voto meritasse: "Purtroppo o per fortuna non faccio il giornalista (ride, ndr). Lauatrao è un grandissimo giocatore e un grande esempio per tutti noi, a partire dall'allenamento".

In cosa può migliorare l'Inter?

"C'è sempre da migliorare sotto ogni punto di vista. Il gol subito non mi è piaciuto. Cerchiamo di perfezionare sempre qualcosa in più. I ragazzi ci danno grande disponibilità in allenamento e bisogna mantenere questo livello".

Questa è stata la migliore Inter nella vostra gestione?

"Abbiamo fatto una grande partita, rivendendola avrò un'immagine chiara. La squadra nell'ultimo periodo ha fatto quasi sempre un gran calcio. La squadra anche a Riyadh ha fatto bene anche se poi abbiamo perso ai rigori. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, partita di altissimo livello".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Aleksandar Kolarov.