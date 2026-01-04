Live TMW Inter, Kolarov: "Partita di altissimo livello, vanno fatti i complimenti ai ragazzi"

L'Inter batte il Bologna e si riprende la vetta della classifica. A San Siro i nerazzurri vincono grazie alle reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per i rossoblu a segno Santiago Castro con il gol della bandiera. Tra poco interviene in sala stampa interverrà il vice allenatore dei nerazzurri Aleksandar Kolarov a commentare il match del Meazza.

In fase difensiva vi siete messi con il 4-4-2, come mai?

"L'abbiamo preparata così come a Riad, non è una difesa fissa. Sono le scalate provate in allenamento".

Questa è stata la migliore Inter nella vostra gestione?

"Abbiamo fatto una grande partita, rivendendola avrò un'immagine chiara. La squadra nell'ultimo periodo ha fatto quasi sempre un gran calcio. La squadra anche a Riad ha fatto bene anche se poi abbiamo perso ai rigori. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, partita di altissimo livello".

Che voto metterebbe a Lautaro se facesse il giornalista?

"Purtroppo o per fortuna non faccio il vostro lavoro (ride ndr). Lauatrao è un grandissimo giocatore e un grande esempio per tutti i noi, a partire dall'allenamento".

In cosa può migliorare l'Inter?

"C'è sempre da migliorare sotto ogni punto di vista. Il gol subito non mi è piaciuto. Cerchiamo di perfezionare sempre qualcosa in più. I ragazzi ci danno grande disponibilità in allenamento e bisogna mantenere questo livello".

Avete calmato i ragazzi dopo le ammonizioni?

"Possiamo migliorare in questo, ovvero non sprecare le energie in cose che non possiamo cambiare. La squadra poi è uscita fuori in maniera forte".