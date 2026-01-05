Inter, Kolarov: "Abbiamo dominato la partita dall’inizio e faccio i complimenti ai ragazzi"

Il vice allenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha commentato ai microfoni di Inter Tv il successo contro il Bologna: "Vittoria molto importante - riporta Fcinternews.it - ma credo che sia oggi che a Riad la squadra ha fatto una partita importante. Oggi abbiamo dominato la partita dall’inizio e faccio i complimenti ai ragazzi".

Quanto conta la concentrazione?

"Noi lavoriamo su questo, di essere sempre presenti in ogni minuto perché sappiamo come i dettagli possono cambiare la partita. Peccato per il gol preso, ma va benissimo così".

Dei tre gol di stasera, due sono su corner. Quanto lavorate su questo?

"Stiamo lavorando tanto su tutti gli aspetti, però proprio stamattina abbiamo provato alcune cose sui calcio piazzati. Palombo si occupa di queste cose vanno fatto i complimenti alla squadra ma anche a lui".

Come si gestiscono le energie visto il gennaio che vi aspetta?

"Oggi il recupero è fondamentale, perciò cerchiamo di recuperare il più possibile perché ci aspetta una gara tra 72 ore".

Dovete recuperare anche la voce del mister…

"Va bene così, tanto si riprenderà già domani. Almeno me lo auguro".