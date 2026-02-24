Inter ko, la settimana italiana parte male: la rimonta in Champions League resta un tabù

Brutta la prima. Nella due giorni Champions League che avrebbe dovuto segnare la rimonta del calcio italiano, l’Inter saluta la coppa dalle grandi orecchie, peraltro nel modo peggiore. Già battuta in trasferta all’andata, la squadra allenata da Cristian Chivu ha perso con il Bodo/Glimt anche a domicilio. Un ko che rappresenta un brutto antipasto anche per Juventus e Atalanta.

Quella dell’Inter era, per diversi fattori, la partita che dava più speranze. Non tanto per il risultato (si partiva dal 3-0), quanto per il teorico differenziale di valore tra le due squadre in campo. Non si è visto per nulla, e forse è proprio questa l’unica buona notizia per i bianconeri, che ospiteranno il Galatasaray (5-2 all’andata), o per i bergamaschi, che se la vedranno con il Borussia Dortmund (2-0).

A pesare, anche una statistica più ampia relativa alla Champions League. È dall’edizione 2018/2019 che una squadra battuta nella partita di andata con almeno due gol di scarto non riesce a rimontare al ritorno. Fu, peraltro, un’annata ricca di rimonte: il Tottenham sul Barcellona (da 0-3 a 4-0), ma anche la Juventus sull’Atlético Madrid (da 0-2 a 3-0). Ma si parla di ben sette anni fa.