Terza trasferta di fila vietata: anche a Pescara il Palermo non avrà i suoi tifosi al seguito
Il Palermo dovrà fare a meno, ancora una volta, dei propri sostenitori – o quantomeno di gran parte di essi – nella sfida contro il Pescara in programma il primo marzo allo stadio Adriatico-Cornacchia. Come si legge sul sito del club abruzzese infatti è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia per tutti i settori dell’impianto. Inoltre viene specificato che i tifosi rosanero non residenti sull’isola potranno acquistare i tagliandi solo per il settore ospiti: “Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Sicilia, in tutti i settori dello Stadio Adriatico G. Cornacchia di Pescara. Si invitano, pertanto, i sostenitori ospiti NON residenti nella regione Sicilia ad acquistare esclusivamente il settore ospiti”.
Si tratta dell’ennesima limitazione imposta ai tifosi del Palermo in questa stagione: solo un paio di turni fa infatti un provvedimento analogo aveva impedito ai palermitani di assistere alla sfida contro la Sampdoria a Marassi. Ancora peggio andò in scena in occasione della trasferta di Bari di fine gennaio dove scattò il divieto assoluto di vendita dei biglietti per il settore ospiti, anche per i non residenti in Sicilia, con quel settore che venne destinato ai ragazzi delle scuole calcio pugliesi.
Il Palermo dunque per la terza trasferta di fila sarà senza il supporto dei propri tifosi in un momento della stagione che può essere decisivo in vista del rush finale in programma dopo la pausa per gli impegni delle nazionali in programma fra circa un mese.