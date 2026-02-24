L'Inter fuori dalla Champions "decide" la data del derby: si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45
L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League ha i suoi riflessi anche sulla disputa del derby di Milano. Senza più alcun impegno europeo, la partita con il Milan - teoricamente ultimo appiglio rossonero per il treno scudetto - si disputerà con tutta probabilità domenica 8 marzo alle 20.45.
La partita è una esclusiva Dazn, e per questo era stata valutata in Lega anche l’ipotesi di farla giocare sabato 7 marzo alle 18, in modo di dare all’Inter tempo di preparare il successivo ottavo di finale Champions. Un’esigenza che non c’è più.
L’ufficialità arriverà soltanto nella giornata di venerdì quando, all’esito delle altre partite delle italiane in Champions, La Lega Calcio Serie A diramerà anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato.
