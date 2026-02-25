Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt

Una serata memorabile per Jens Petter Hauge quella vissuta a San Siro questa sera. Oltre al gol che ha messo in ghiaccio la qualificazione del suo Bodo/Glimt contro l'Inter in Champions League, e il record di miglior marcatore norvegese con un club del proprio paese nella competizione, il centravanti è stato anche premiato come Player of the Match dell'incontro.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "È stato una minaccia in contropiede per tutta la partita e ha sfruttato la sua occasione per la squadra quando si è presentata. La sua visione di gioco in transizione ha contribuito a chiudere la partita con un assist, guidando la squadra al turno successivo".