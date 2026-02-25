Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt
Una serata memorabile per Jens Petter Hauge quella vissuta a San Siro questa sera. Oltre al gol che ha messo in ghiaccio la qualificazione del suo Bodo/Glimt contro l'Inter in Champions League, e il record di miglior marcatore norvegese con un club del proprio paese nella competizione, il centravanti è stato anche premiato come Player of the Match dell'incontro.
Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "È stato una minaccia in contropiede per tutta la partita e ha sfruttato la sua occasione per la squadra quando si è presentata. La sua visione di gioco in transizione ha contribuito a chiudere la partita con un assist, guidando la squadra al turno successivo".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Inter fuori dalla Champions, cosa c'entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
