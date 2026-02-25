Inter, Luis Henrique: "Fatto di tutto per fare gol. Adesso pensiamo al campionato"

Luis Henrique, laterale dell'Inter, parla ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo il ko ottenuto stasera contro il Bodo, che fa terminare l'epopea europea della squadra di Chivu: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, il Bodo è una squadra forte e non siamo riusciti a fare la cosa più importante, il Bodo ha meritato".

L'Inter ha creato tanto, ci avete messo tutti voi stessi.

"Sì come dicevo abbiamo fatto di tutto, il calcio è così. Adesso guardiamo al campionato, che è molto importante per noi".

Due competizioni molto importanti davanti da giocare con questa mentalità.

"Dobbiamo fare di tutto per vincere e arrivare fino alla fine".