Live TMW Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"

L'Inter cade anche a Milano contro il Bodo Glimt e non si qualifica agli ottavi di Champions League. I norvegesi vincono 2-1 e accedono meritatamente agli ottavi di finale. tra poco l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu in conferenza stampa per analizzare il match

Quanto è forte la delusione? E c'è preoccupazione perché la squadra è sembrata affaticata?

"C'è amarezza per la sconfitta. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario".

C'è sempre un po' di supponenza nel trattare i norvegesi?

"La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno. Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Aletico, col City e con noi. Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera, non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".

I recenti risultati hanno illuso l'ambiente?

"Questa squadra ha battuto grandi squadre, nella champions la competitività è alta e gli avversari ti possono mettere in difficoltà. Dal mio punto di vista i ragazzi hanno dato il meglio, purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla".

Le due finali in tre anni hanno un po' illuso l'ambiente di poter andare avanti?

"Volevamo essere competitivi in Champions, una squadra come la nostra ha il dovere di farlo. Poi però una squadra può arrivare e dimostrarsi superiore a te, non importa sia norvegese perché loro hanno dimostrato di avere qualità. Bisogna essere consci che a questo livello qualunque squadra può metterti in difficoltà se non ti esprimi al meglio. I miei ragazzi hanno fatto del loro meglio, non siamo riusciti a sbloccarla e creare pressione dal punto di vista mentale".

Cosa può succedere sabato?

"Noi abbiamo superato momenti di difficoltà, la squadra è matura e vuole essere competitiva. Il campionato è un'altra competizione consapevoli del fatto che nessuno di regala nulla. Ci siamo costruiti una cosa importante, la partita di sabato è importante".