Condò ragiona: "Inter, saltato Lookman poi è arrivato Diouf. Ma non c'entra niente..."

La Champions League, così come il calcio, spesso è spietata e stavolta non ha fatto sconti all'Inter. Uscita dalla Champions League per l'1-2 incassato a San Siro questa sera nel ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri dovranno consolarsi con il campionato e la Coppa Italia come uniche competizioni rimanenti.

Intervenuto dagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri e l'eliminazione di Chivu, il noto giornalista e opinionista Paolo Condò ha parlato così del match di San Siro: "Un passo indietro che mette in discussione l'intero gruppo. Una squadra che si è autofinanziata dallo scudetto di Conte, è andata avanti fedele a se stessa, in campionato questo basta, ma in Champions League questa squadra mi ha dato la sensazione che ci sia la necessità di voltare pagina".

E ha virato sul mercato operato in estate: "Manca uno che salta l'uomo? Con l'operazione Lookman hanno tentato di fare un passo in questa direzione, per dare nuove armi a Chivu ma non ho capito perché, una volta saltata l'operazione Lookman, per il quale l'Inter era disposta a stanziare oltre 40 milioni, non abbiano cercato altri giocatori simili. E poi è arrivato Diouf, che non c'entra niente con Lookman"

Concludendo infine con un'analisi definitiva: "Oggi l'Inter ha fatto tanti passaggi orizzontali, 13-14 passaggi per poi arrivare a Luis Henrique e tornare poi indietro, il Bodo giustamente si è messo tra le linee di passaggio e l'Inter ha fatto fatica".